Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle GESTAŞ A.Ş'ye ait feribot seferlerinin tümü geçici olarak durduruldu. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir kadın, hava muhalefeti nedeniyle gemi seferleri yapılamayınca sahil güvenlik ekiplerince şehre getirildi.
Gökçeada'da kalp krizi geçiren kadının imdadına sahil güvenlik yetişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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