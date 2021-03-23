Gökçeada'da kalp krizi geçiren kadının imdadına sahil güvenlik yetişti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/gokceadada-kalp-krizi-geciren-kadinin-imdadina-sahil-guvenlik-yetisti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle GESTAŞ A.Ş'ye ait feribot seferlerinin tümü geçici olarak durduruldu. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir kadın, hava muhalefeti nedeniyle gemi seferleri yapılamayınca sahil güvenlik ekiplerince şehre getirildi.