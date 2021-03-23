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    Yeniasır TV Yaşam Gökçeada'da kalp krizi geçiren kadının imdadına sahil güvenlik yetişti

    Gökçeada'da kalp krizi geçiren kadının imdadına sahil güvenlik yetişti

    Giriş Tarihi: 23.03.2021, 19:33

    Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle GESTAŞ A.Ş'ye ait feribot seferlerinin tümü geçici olarak durduruldu. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir kadın, hava muhalefeti nedeniyle gemi seferleri yapılamayınca sahil güvenlik ekiplerince şehre getirildi.

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