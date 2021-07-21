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    Gönen Çayı siyaha büründü

    Giriş Tarihi: 21.07.2021, 15:02

    Kaz Dağı'ndan doğup, Erdek Körfezi'ne dökülen Gönen Çayı, kirlilik nedeniyle siyaha büründü. Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, "Onlarca sanayi kuruluşu atık tesislerini çalıştırmadan atıklarını Gönen Çayı'na deşarj ettikleri için çay hızlı bir şekilde kirleniyor" dedi.

    Kaz Dağları'ndan başlayıp, birçok dereyle birleşerek Erdek'ten Marmara Denizi'ne dökülen yaklaşık 134 kilometrelik Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü. Kirli su, son dönemde deniz salyasıyla gündeme gelen Marmara Denizi'nin de kirliliğinin artmasına neden oluyor. Sudaki siyahlık, çevre halkında tedirginlik yarattı.

    GÜMÇED Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, "Kaz Dağları'ndan doğan Gönen Çayı'nın denize döküldüğü Misakça deltası üzerindeyiz. Gönen Çayı'nın kirleticilerinin başında, Gönen Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar geliyor. Jelatin fabrikası, deri fabrikaları, yenilenebilir enerji işletmesi atıklarını arıtmadan Gönen Çayı'na veriyorlar. Onlarca sanayi kuruluşu atık tesislerini çalıştırmadan atıklarını Gönen Çayı'na deşarj ettikleri için çay hızlı bir şekilde kirleniyor. Buradan, Misakça'dan da Gönen Çayı Marmara Denizi'ne dökülüyor. Maalesef bu kirliliğin önüne geçilmek için bazı çalışmalar yapılsa da yeterli gelmiyor" dedi.

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