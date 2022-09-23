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    Yeniasır TV Yaşam Görenler küçük dilini yutuyor! Tanesi 30 kilo!

    Görenler küçük dilini yutuyor! Tanesi 30 kilo!

    Giriş Tarihi: 23.09.2022, 11:11

    Kütahya'ya bağlı Hisarcık ilçesinde yetişen dev bal kabakları görenleri şaşırtıyor. Üretici Ali Yılmaz'ın, sadece yerli tohum ve hayvan gübresi kullanarak yetiştirdiği bal kabakları 25-30 kilo arasında seyrediyor. Öte yandan, dev bal kabaklarının elinde kalacağından korkan Yılmaz, "Kabaklar çok büyük olduğu için satışı zor olacak. Çünkü vatandaş tüketebileceği büyüklükte kabak istiyor." dedi.

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    Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Ali Yılmaz isimli üretici tarlasında 25-30 kilo arasında değişen dev bal kabakları yetiştirdi.

    İşçi emeklisi Ali Yılmaz, Mezariçi Mevkii'ndeki tarlasında yerli tohum ve hayvan gübresi kullanarak 25-30 kilo arasında dev bal kabakları yetiştirdi.
    Her yıl olduğu gibi bu yılda bal kabağı ekiminde farklı bir tohum kullanmadığını söyleyen Yılmaz, "Aynı yerli tohumdan ekimini yaptığım bal kabaklarının yetişme sürecinde hayvan gübresinden başka gübre kullanmadım. Ama bu yılki bal kabakları aşırı büyüyerek bizleri çok şaşırttı. Terazide tarttığımız bal kabağı 27 kilo 650 gram geldi. Tamamen organik bal kabaklarını hasat edip evime getirdim. Kabaklar çok büyük olduğu için satışı zor olacak. Çünkü vatandaş tüketebileceği büyüklükte kabak istiyor. Büyüklerini ancak lokantalara satabiliriz. İnşallah dev bal kabakları elimde kalmaz" dedi.

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