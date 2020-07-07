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    Yeniasır TV Yaşam Görüntü İzmir'den! Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

    Görüntü İzmir'den! Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

    Giriş Tarihi: 07.07.2020, 12:09

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Yeşillik Caddesi'nde, dün saat 19.00 sıralarında, sürücüsünün Gaziemir yönüne gittiği 35 AHT 814 plakalı kamyonetin kasasında, kadın ve çocukların da olduğu kalabalık dikkat çekti. Yaklaşık 70 kilometre hızla gittiği tahmin edilen kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet kasasında kadın ve çocukların da bulunduğu 8-10 kişilik grubun yolculuk yaptığı, 2 kişinin de görüntüleri çeken kişiye tepki gösterdiği anlar yer aldı.
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