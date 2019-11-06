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Grip için hangi çorbalar içilmeli? İşte antibiyotik niyetine şifalı çorbalar...

Giriş Tarihi: 06.11.2019, 11:08

Havaların soğumasıyla ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip salgını artıyor. Peki gripten korunmak için ne yapmak gerek? Hangi çorbalar gribe iyi gelir? Grip ve nezle gibi hastalıklara savaşan vitaminli çorbalar neler? İşte o çorbalar ve besinler...

Gribe iyi gelen besinler neler? İşte grip savaşçısı mucize besinler... Gribe iyi gelen besinler neler? İşte grip savaşçısı mucize besinler...
Hastayken hangi çorbayı içmeliyiz? Hangi çorba hangi hastalığın tedavisine iyi gelir? Hastayken hangi çorbayı içmeliyiz? Hangi çorba hangi hastalığın tedavisine iyi gelir?

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