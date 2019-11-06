Havaların soğumasıyla ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip salgını artıyor. Peki gripten korunmak için ne yapmak gerek? Hangi çorbalar gribe iyi gelir? Grip ve nezle gibi hastalıklara savaşan vitaminli çorbalar neler? İşte o çorbalar ve besinler...
Grip için hangi çorbalar içilmeli? İşte antibiyotik niyetine şifalı çorbalar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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