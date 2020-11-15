Grip ve koronavirüs nasıl ayırt edilir?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/grip-ve-koronavirus-nasil-ayirt-edilir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Havaların soğuması ile birlikte grip ve soğuk algınlığı şikayetleri de artmaya başladı. Koronavirüs ile gribin benzer özellikler göstermesi nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşayıp hastanelerin yolunu tutuyor. Peki grip ve koronavirüs nasıl ayırt edilir? Aradaki farklar nelerdir? İşte uzman isimden detaylar...