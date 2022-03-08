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    Güldüren hırsızlık kameralara yansıdı

    Giriş Tarihi: 08.03.2022, 17:56

    Manisa’da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı izleyenleri gülme krizlerine soktu. Görüntülerde 3 kişinin zorlukla kaldırdığı varili tek başına kaldırıp deviren ve üzerinde hoplayarak ezen kadının o anları hırsızlık mağdurlarını da güldürürken video paylaşıldığı sosyal medya platformunda da en çok izlenenler arasında yer aldı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
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