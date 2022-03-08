Güldüren hırsızlık kameralara yansıdı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/gulduren-hirsizlik-kameralara-yansidi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa’da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı izleyenleri gülme krizlerine soktu. Görüntülerde 3 kişinin zorlukla kaldırdığı varili tek başına kaldırıp deviren ve üzerinde hoplayarak ezen kadının o anları hırsızlık mağdurlarını da güldürürken video paylaşıldığı sosyal medya platformunda da en çok izlenenler arasında yer aldı.