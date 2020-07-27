Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yer verdiği konu ve konuklar ile gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. 9 yaşında yangında hayatını kaybettiği söylenen Şiar Kılıç olayında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gülizar Amanet'in teyzesinden canlı yayında şok eden açıklamalar. İşte Müge Anlı'da yaşananlar...
Gülizar Amanet'in teyzesinden korkunç iddia! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.