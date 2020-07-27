  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Gülizar Amanet'in teyzesinden korkunç iddia!

    Gülizar Amanet'in teyzesinden korkunç iddia!

    Giriş Tarihi: 27.07.2020, 13:24

    Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yer verdiği konu ve konuklar ile gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. 9 yaşında yangında hayatını kaybettiği söylenen Şiar Kılıç olayında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gülizar Amanet'in teyzesinden canlı yayında şok eden açıklamalar. İşte Müge Anlı'da yaşananlar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gülizar Amanet'in teyzesinden korkunç iddia! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    1915 Çanakkale Köprüsü'nde yeni aşama!
    1915 Çanakkale Köprüsü'nde yeni aşama!
    Bakan Çavuşoğlu'ndan Ayasofya açıklaması: 1453'ten bu yana camidir
    Bakan Çavuşoğlu'ndan Ayasofya açıklaması: 1453'ten bu yana camidir
    Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi! 4 asker şehit oldu
    Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi! 4 asker şehit oldu
    Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak!
    Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak!
    İzmir'de su sorunu neden çözülemiyor?
    İzmir'de su sorunu neden çözülemiyor?
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı!
    İzmir'de su sorunu neden çözülemiyor?
    İzmir'de su sorunu neden çözülemiyor?
    Muğla'daki köpek saldırısı kamerada!
    Muğla'daki köpek saldırısı kamerada!
    Zeynep Şenpınar'ın annesi isyan etti!
    Muğla'da öldürülen Zeynep Şenpınar'ın annesi isyan etti!
    Ayasofya minarelerinde sela sesleri!
    Ayasofya minarelerinde sela sesleri!
    Ayasofya cemaatine kavuştu, Başkan Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu
    Ayasofya cemaatine kavuştu, Başkan Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu
    Ayasofya'da tarihi anlar! İşte o görüntüler
    Ayasofya'da tarihi anlar! İşte o görüntüler