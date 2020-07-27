Gülizar Amanet'in teyzesinden korkunç iddia!

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Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yer verdiği konu ve konuklar ile gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. 9 yaşında yangında hayatını kaybettiği söylenen Şiar Kılıç olayında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gülizar Amanet'in teyzesinden canlı yayında şok eden açıklamalar. İşte Müge Anlı'da yaşananlar...