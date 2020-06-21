Bir süredir merakla beklenen Güneş tutulması, Türkiye'de saat 06.45'te başladı. İstanbul'da da 7.53'te başlayan tutulma kısmen izlenebilirken 1.5 saat sürdü. Tutulma birçok ülkenin yanı sıra Türkiye’den de en iyi Hakkâri’den gözlemlendi. İşte o anlar...
Güneş tutulması Türkiye'den böyle izlendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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