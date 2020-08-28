  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Güvenlik görevlisinden büyük kahramanlık! Silahlı hırsızları tek başına püskürttü

    Güvenlik görevlisinden büyük kahramanlık! Silahlı hırsızları tek başına püskürttü

    Giriş Tarihi: 28.08.2020, 11:52

    Denizli’de, bankalar arası para transfer merkezini temizlikçi kılığında soymaya çalışan silahlı üç soyguncu, rehin altından kendisini kurtarmayı başaran güvenlikçinin cesur savunması sonucu geldikleri gibi kaçtı.

    Son dakika... Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Hüdai Oral Caddesi'nde bulunan bankalar arası para transfer merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre merkez önüne yanaşan araçtan temizlik firması görevlisi kılığında inen bir şüpheli, merkezin kapısını açtırır açtırmaz silahı çekip bileğinden tuttuğu güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra araçtan inen ikinci şüpheli, soygunu gerçekleştirmek için merkeze girmeye çalıştığı sırada dirseğiyle soyguncuyu ittirerek kendisini kurtarmayı başaran güvenlikçi silahını çekerek şüphelileri kovalamaya başladı. Amaçlarına ulaşamayan soyguncular, otomobilde bekleyen üçüncü suç ortağıyla birlikte geldikleri araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

    CESUR SAVUNMA KAMERALARA YANSIDI
    Temizlikçi kılığındaki üç soygunun para transfer merkezini soymaya çalışmaları ve güvenlikçinin onları geri püskürttüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere depo önüne yanaşan beyaz renkli otomobilden temizlik firması görevlisi kılığına girmiş önce bir soyguncunun inmesi, bu şüphelinin silahıyla güvenlik görevlisini etkisiz hale getirmesi, ikinci şüphelinin araçtan inerek yardıma gelmesi, soyguncuyu ittirerek kurtulmayı başaran güvenlik görevlisinin silahını çekerek şüphelileri araçlarına kadar kovaladığı anlar yansıdı.

    İHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güvenlik görevlisinden büyük kahramanlık! Silahlı hırsızları tek başına püskürttü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Güleda Cankel'in annesinden yürek burkan sözler!
    Güleda Cankel'in annesinden yürek burkan sözler!
    İzmir kötü koku ve çöpe teslim oldu! CHP'li Tunç Soyer sözlerini tutmadı
    İzmir kötü koku ve çöpe teslim oldu! CHP'li Tunç Soyer sözlerini tutmadı
    Uçuşlar iptal olunca 7 aydır Fas'ta mahsur kalan hamile eşi için yardım istedi
    Uçuşlar iptal olunca 7 aydır Fas'ta mahsur kalan hamile eşi için yardım istedi
    İzmir'de moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu
    İzmir'de moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu
    Alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
    Alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
    İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı
    İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı
    Güleda Cankel'in annesinden yürek burkan sözler!
    Güleda Cankel'in annesinden yürek burkan sözler!
    İzmir'de moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu
    İzmir'de moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu
    Alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
    Alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
    Alkollü sürücü kafede oturan 5 kişiye çarptı!
    Alkollü sürücü kafede oturan 5 kişiye çarptı!
    İzmir'de dehşet verici olay! Genç kızın cesedi burada gömülü bulundu
    İzmir'de dehşet verici olay! Genç kızın cesedi burada gömülü bulundu
    Araç denize uçtu! Saniye saniye kaydedildi
    Araç denize uçtu! Saniye saniye kaydedildi