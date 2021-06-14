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    Hafriyat döküp kaçarken yakalandı

    Giriş Tarihi: 14.06.2021, 13:00

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormana hafriyat döken şahıs, duyarlı vatandaşlarca yakalandı. Vatandaşlar hafriyat döken şahsın arkasından bir müddet koştuktan sonra, “Buraya dökmeyin hepimizin ormanı gerekirse parasını biz verelim” diyerek tepki gösterdi.

    Bodrum'un Kızılağaç bölgesindeki Çilek köyü ile Alazeytin köyü arasındaki yoldan traktörle gelen kimliği belirsiz bir şahıs, bir traktör hafriyatı ormana döktü. Şahsın, hafriyatla yoldan geçtiğini fark eden çevre sakinleri, hafriyatı döküp geri dönen şahsı yakalamak için traktörün arkasından koşarak şahsın önünü kesti. Fotoğraf ve görüntüleri çekilen şahıs için ilgili yerlerden harekete geçilmesi istendi.

    Şahsı yakalayan vatandaşlardan Fatih Çağlar, "Ben bu bölgede oturuyorum. Olay dün akşam Çilek-Alazeytin arasındaki orman yolunda yaşandı. Ben şahsın traktörle geçtiğini gördüm, römorkta hafriyat vardı. Hemen peşinden gittim, dönerken arkasından koşarak yakaladım. Bir traktör inşaat atığını, çöpü ormana döktü. Neden döktüğünü sorduğumda 'Burası orman, dökülür' gibi şeyler söyledi. Bunun gibi kişilere gereken cezanın verilmesi gerekiyor. Ben görüntüleri ilgili yerlere yönlendirdim" diye konuştu.

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