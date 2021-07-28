Haftalık vaka haritası güncellendi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
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