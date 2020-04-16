Haftasonu sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık olacak mı?

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Türkiye'de alınan corona virüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve meydanlar boş kalmıştı. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün konuşmasında önümüzdeki hafta 18-19 Nisan günleri içinde sokağa çıkma yasağının devam edeceğini ve bu hafta da uygulanacağını duyurdu. Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu çağrıda bulunarak, haftasonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketlerin açık olmasını istedi.