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    Yeniasır TV Yaşam Hakkarili baba, kardan Anıtkabir maketi yaparak kızının hayalini gerçekleştirdi

    Hakkarili baba, kardan Anıtkabir maketi yaparak kızının hayalini gerçekleştirdi

    Giriş Tarihi: 30.01.2021, 19:01

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i görmek isteyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayranı kızı Hira (9) için 'kardan Anıtkabir' yaptı.Baba Mehmet Şerif Karahan ve kızı Hira Karahan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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