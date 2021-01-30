Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i görmek isteyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayranı kızı Hira (9) için 'kardan Anıtkabir' yaptı.Baba Mehmet Şerif Karahan ve kızı Hira Karahan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Hakkarili baba, kardan Anıtkabir maketi yaparak kızının hayalini gerçekleştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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