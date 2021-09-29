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    Yeniasır TV Yaşam Halat çalarken kameraya yakalandı

    Halat çalarken kameraya yakalandı

    Giriş Tarihi: 29.09.2021, 19:42

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir teknenin halatının çalınma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Edinilen bilgiye göre Gül P. adlı vatandaş, Yalıkavak Küdür mevkisinde iskelede bağlı bulunan 6,5 metre fiber teknenin halatını yerinde olmadığını gördü. Çevredeki teknelerin güvenlik kameralarını incelemeye aldığında gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahsın, sigara ile gelip 600 TL değerindeki halatını yakarak koparıp götürdüğünü gören Gül P. , kimliği belirlenemeyen şahıstan şikayetçi oldu. Gül P. , ayrıca 1500 TL değerindeki tonoz çapasını da bulamadığını, onun da muhtemelen çalındığını söyledi.

    Güvenlik kamerasındaki görüntüde şahsın önce ağzında sigara ile tekneye bindiği görülüyor. Teknede bir süre oyalanan şüphelinin tekneden uzaklaşıp birkaç dakika sonra yine gelerek halatı alıp götürmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyor.

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