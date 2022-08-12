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    Yeniasır TV Yaşam Halay başı Sofi Ömer kendisini paylaşan Justin Bieber'a teşekkür etti

    Halay başı Sofi Ömer kendisini paylaşan Justin Bieber'a teşekkür etti

    Giriş Tarihi: 12.08.2022, 16:14

    Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Hakkari Şemdinli'de yaşayan 70 yaşındaki halay başı Ömer Çelik'in bilinen adıyla Sofi Ömer'in halay müziği yerine rap müzikle kurgulanan videosunu, 253 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabındaki hikayesinde paylaştı. Ömer Çelik ise kendisini sosyal medya hesabından paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür ederek, selamlarını gönderdi.

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    Yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki ünlü şarkıcının, görüntülerini paylaşmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Ömer Çelik, 20 yaşından beri halay çektiğini söyledi. Ömer Çelik, "Özel olarak araçla beni evimden alıp, düğünlere götürüyorlar. Zamanla kendime ait birçok dans ve halay figürü de öğrendim. Düğünlerde yaptığım sıra dışı halaylar birçok sosyal medya hesabında paylaşıldı.Sadece Şemdinli'den değil, artık yurt dışından da teklif alıyorum. Videolarım paylaşıldıkça bu davetlerde artıyor. Eşimi kaybettikten sonra düğünlere ara vermiştim.Vatandaşların ısrarları üzerine tekrar mendilimi alıp, kaldığım yerden devam ettim. Türkiye dışından da birçok sevenim var.Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum. Şemdinli'den Kanadalı şarkıcı Junstin Bieber'a çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı gönderiyorum" dedi.

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