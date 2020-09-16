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    Halil Sezai'nin babası yaşındaki adamı dövdüğü anlar ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 16.09.2020, 13:40

    Tuzla'da şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı. Sezai'nin kelime-i şehadet getirdiği için yaşlı adama kafa attığı ve 'Ezan mı okuyorsun sen' diyerek bağırdığı ortaya çıktı.

    Şarkıcı Halil Sezai, Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusunu darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle karakolluk oldu. İki kişi ile komşu villanın sahibini darbettiği ileri sürülen Halil Sezai, akşam saatlerinde polis tarafından ifadesi alınması için karakola götürüldü.

    Polis şikayetçinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular'ı Tuzla Asayiş Büro Amirliği'ne davet etti. İfadelerinin alınmasının ardından Halil Sezai serbest kalırken savcılık şarkıcı ve yanındaki iki kişi hakkında kasten yaralama ve tehdit suçlarından soruşturma başlattı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiyi öldüresiye dövdükleri ortaya çıktı.

    'EZAN MI OKUYORSUN LAN SEN'
    Görüntülerde aynı zamanda Halil Sezai'nin kelime-i şehadet getirdiği için yaşlı adama kafa attığı ve 'Ezan mı okuyorsun sen' diyerek bağırdığı ortaya çıktı. Sezai'nin görüntüleri tepkilere neden oldu.

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