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Hamam böceklerini öldürmek isterken bahçesini havaya uçurdu! İşte saniye saniye o anlar...

Giriş Tarihi: 24.10.2019, 14:01

Brezilya’nın güneyinde Eneas Marques şehrinde yaşayan 48 yaşındaki adam, bahçesini istila eden hamam böcekleri yuvasından kurtulmak için ilk önce zehirli ilaç denedi ama başarılı olamadı. Toprağın altına yuva yapan hamam böceklerini yok etmek için bahçesinde çukur açan adam, toprağın içine benzin doldurdu. Açtığı çukura yanan kibrit atan Cesar Schmitz adlı adam bahçesini havaya uçurdu. Evin güvenlik kameraları, patlama anını saniye saniye görüntüledi. İşte o anlar...

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