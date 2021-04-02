Hamileyken öldürülen Sezen’in son görüntüsü! İzmir'deki olay yürekleri dağlamıştı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/hamileyken-oldurulen-sezenin-son-goruntusu-izmirdeki-olay-yurekleri-daglamisti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’de, dini nikahlı eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün (17) gelinlikli videosu ortaya çıkarken, görüntüler yürekleri yaktı. Ünlü'nün tüm organlarını bağışlamak istediklerini; fakat ölümüne yol açan 16 bıçak darbesinden ötürü sadece korneasının bağışlanabildiğini söyleyen Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü, "Kızımda organ diye bir şey kalmamış. Ne midesi kalmış, ne böbrekleri kalmış. Adam tam 16 yerinden bıçaklamış, paramparça olmuş kızım” diye konuştu.