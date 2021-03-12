Hastane bir anda karıştı! Tartışma anbean kamerada

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/hastane-bir-anda-karisti-tartisma-anbean-kamerada" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Afyonkarahisar’da sağlık çalışanı ile Çocuk Acil Servisine gelen hasta yakını arasında çıkan tartışma ve hakaret anbean cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, önceki gün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kucağında çocuğu ile hastaneye gelen E.Ç., cep telefonu ile sağlık personeli ile tartıştığı görüntüler başka bir sağlık çalışanı tarafından kayıt altına alındı. E.Ç. ve sağlık çalışanı B.E., birbirleri ile tartışırken görüntüler anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. E.Ç., sağlık çalışanı B.Ç.'ye sinkaflı küfür ve hakaret etti. Sağlık çalışanı B.Ç. ise E.Ç.'ye "Düzgün konuş lan. Bekle burada beyaz kod veriyorum bekle" dediği sırada güvenlik görevlileri olay yerine geldi. Sağlık çalışanı B.E., bu kez de güvenlik görevlilerine, "Beyaz kod ağabey, göndermiyorsunuz" dediği gözlendi.





"DÖVME VE VURMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Olay anını anlatan E.Ç., olayın sonunda görüntülerin kaydedildiğini belirterek, "Çocuğumun gözlerinden sürekli yaş geldiği için hastaneye gittik. Çocuk acilden giriş yaptırdık. Çocuk acilde, erişkin acile gitmemiz gerektiği söylendi ve giderken de 'Çocuk acildeki girişi iptal edin' denildi. Erişkin acile giderken çocuk acile yaptırdığımız girişi iptal ettirdik. Erişkin acile tekrar giriş yaptırdık. Önümde 25 kişi olduğunu fark ettim. Sonra bir süre bekledim ve hastamın çocuk olduğunu düşünerek boşuna beklememek için içeriye girerek doktora durumu anlattım ve doktor bana, 'öyle saçmalık olmaz, bizim yapacak bir şeyimiz yok, siz çocuk acile geri gidin' dedi. Ben de tekrar çocuk acile gittim. Orada çocuğum tedavi edildi, teşhis konuldu ve damla yazıldı. Doktor, ilacı yazdığı sırada yanındaki kişi giriş yapılması gerektiğini ilacın bu şekilde yazılamayacağını söyledi. Ben de 'Ben 3 kez giriş yaptırdım, ilacı paramla alırım siz adını söyleyin' dedim. Sonrasın doktorun yanındaki kişi bu şekilde olmayacağını tekrar tekrar söyledi ve bana hakaret etmeye başladı. Ben de en son gerildim. Dövme ya da vurma söz konusu değil, ayrıca elim eline değmedi bile. Güvenlik görevlisi arkadaşlar geldi beni dışarıya çıkardı ve beni yatıştırdı. Sonrasında Polise gittik, ifade verdik. Ben ondan şikayetçi oldum, o da benden şikayetçi olmuş" diye konuştu.



Hastanede meydana gelen olay sonrasında sağlık çalışanı E.Ç ve tartıştığı sağlık çalışanı B.Ç., Polis merkezine giderek ifade verdi.