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    Yeniasır TV Yaşam Hastanenin önünde oturan doktor dehşeti yaşadı! Bacağına bıçak saplayıp kaçtı

    Hastanenin önünde oturan doktor dehşeti yaşadı! Bacağına bıçak saplayıp kaçtı

    Giriş Tarihi: 23.09.2021, 13:49

    Denizli'de özel bir hastanenin doktoru bankta oturduğu sırada yanına gelen kimliği belirsiz şüpheli tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan doktora ilk müdahale meslektaşları tarafından yapılırken, kaçan şüpheli her yerde aranıyor.

    Olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özel Sağlık Hastanesinde görev yapan doktor Göktürk K., dinlenmek için binanın önünde bulunan banka oturdu.

    Bu sırada doktorun yanına kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli gelerek "Hocam bir şey sorabilir miyim" dedi. Elinde bıçak bulunan şüpheli, doktoru ayağa kalktığı sırada baldırından bıçakladı. Kanlar içinde kalan doktor yardım isterken, şüpheli hızlıca olay yerinde kaçtı.

    İlk müdahaleyi meslektaşlarının yaptığı doktor hemen tedavi altına alındı. İhbar üzere bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede arama çalışması başlattı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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