Hatalı sollama yapan TIR karşıdan gelen otomobili ezdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/hatali-sollama-yapan-tir-karsidan-gelen-otomobili-ezdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de traktörü sollamak isteyen TIR'ın sürücüsü feci bir kazaya yol açtı. Sürücünün zamanlamayı iyi ayarlayamaması nedeniyle bir anda kendi şeridinden çıkan TIR, karşı şeritten gelen Levent Işıklar'ın kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.