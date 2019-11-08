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Hava Durumu 8 Kasım Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 08.11.2019, 10:29

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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