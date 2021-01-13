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    Yeniasır TV Yaşam Havadan görüntülendi! İzmir'deki selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

    Havadan görüntülendi! İzmir'deki selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 13.01.2021, 11:04

    İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle kentin birçok ilçesinde bazı evleri ve caddeleri su basarken, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi. Yaşanan sel felaketinin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılan İzmir'de sağanak yağış, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklardaki rögarların taştığı görüldü. Gece saatlerinde de özellikle Buca ve Karabağlar ilçelerinde, sağanak yağış dolayısı ile bazı evleri su bastı, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi. Konak ilçesinde bulunan altgeçitleri su basarken, baskının olduğu caddelerde yol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için seferber olurken, trafik polisleri de yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olup sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.



    SEL FELAKETİNİN BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
    Öte yandan meydana gelen sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Sağanak yağış ve selden en çok etkilenen ilçelerden olan Buca'nın Akıncılar Mahallesi'ndeki hasar drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde selden hasar gören araçlar, yağmur suları nedeniyle zarar gören yollar ve sel nedeniyle oluşan trafik yer aldı.

    İHA

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