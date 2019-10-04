Hayvan haklarında ülkelerin karnesi zayıf

Her yıl 4 Ekim hayvanları koruma günü olarak kutlansa da birçok ülkenin hayvan hakları konusunda karnesi oldukça zayıf. Hayvanlara eziyet pek çok ülkede sistematik olarak devam ediyor. Sirklerde kullanılan hayvanlar eziyete uğrarken, Çin, İspanya, Bulgaristan, Japonya gibi ülkelerde hayvanlar işkenceye maruz kalıyor. İşte ülkelerin zayıflarla dolu hayvan hakları karnesi...
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