Hayvan haklarında ülkelerin karnesi zayıf

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/hayvan-haklarinda-ulkelerin-karnesi-zayif-1570205211" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

4 Ekim hayvan hakları koruma günü olarak kutlansa bile maalesef birçok ülkenin bu konuda karnesi zayıflarla dolu. Hayvanlara eziyet ve işkence pek çok dünya ülkesinde yaygın olarak devam ediyor. Çin, Japonya, Bulgaristan, Güney Amerika gibi ülkelerde hayvanlara eziyet sistematik olarak sürerken, sirklerde de hayvanlar özgürlüklerinden alıkonularak işkence çekiyorlar. İşte ülkelerin zayıflarla dolu hayvan hakları karnesi...