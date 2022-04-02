Hayvanlar açlıktan birbirini parçalamıştı! Çanakkale'deki barınakta ikinci vahşet

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/hayvanlar-acliktan-birbirini-parcalamisti-canakkaledeki-barinakta-ikinci-vahset" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan hayvan barınağı vahşetine tepkiler sürerken bir yeni skandal daha ortaya çıktı. Aç kalan hayvanların birbirini parçalamasının ardından açılan soruşturmada CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner hekimi Mustafa Cesur görevlerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan yeni skandalda ise barınakta bulunan 5 yasaklı ırkın Lapseki Hayvan Barınağı'na sevk edilmesi sırasında hiçbir önlem alınmaması nedeniyle hayvanların yol boyunca yeniden birbirlerini saldırarak yedikleri ortaya çıktı.