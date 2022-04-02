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    Yeniasır TV Yaşam Hayvanlar açlıktan birbirini parçalamıştı! Çanakkale'deki barınakta ikinci vahşet

    Hayvanlar açlıktan birbirini parçalamıştı! Çanakkale'deki barınakta ikinci vahşet

    Giriş Tarihi: 02.04.2022, 15:36

    Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan hayvan barınağı vahşetine tepkiler sürerken bir yeni skandal daha ortaya çıktı. Aç kalan hayvanların birbirini parçalamasının ardından açılan soruşturmada CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner hekimi Mustafa Cesur görevlerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan yeni skandalda ise barınakta bulunan 5 yasaklı ırkın Lapseki Hayvan Barınağı'na sevk edilmesi sırasında hiçbir önlem alınmaması nedeniyle hayvanların yol boyunca yeniden birbirlerini saldırarak yedikleri ortaya çıktı.

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