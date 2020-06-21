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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı Babalar Günü mesajı

    Giriş Tarihi: 21.06.2020, 15:58

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Babalar Günü'nü, sosyal medyadan paylaştığı video ve mesaj ile kutladı.

    Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Babalar Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Albayrak, video ile paylaştığı mesajında, "Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.

    Bakan Albayrak'ın paylaştığı videoda ise babası Sadık Albayrak ve kayınpederi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğraflar yer aldı.

    DHA

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