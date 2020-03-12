Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İstiklal Marşı mesajı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayraktan-istiklal-marsi-mesaji" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak paylaşımında, "Ruhuyla milli mutabakatımızın en büyük teminatı ve medeniyetimizin, inancımızın ve değerlerimizin en önemli simgesi olarak kelimelere dökülen İstiklal Marşımızın Kabulünün 99. yıl dönümünde merhum Mehmet Akif'i ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.