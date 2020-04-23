Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Ramazan-ı Şerif mesajı paylaştı. Bakan Albayrak paylaşımında, ''Bizleri Ramazan-ı Şerif’e tekrar kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Rabbimiz, yalnız senden yardım dileriz. Ülkemizi ve tüm insanlığı feraha eriştir. Bizleri yeniden kucaklaştığımız bayramlara, çocuk sesleriyle dolu sokaklara ve milletimiz için kurduğumuz hayallerimize kavuştur.'' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ramazan mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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