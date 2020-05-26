Hazırlıklar başladı! Camiler ne zaman açılıyor? Camilerin açılış tarihi belli oldu mu? Hangi önlemler alındı? İşte detaylar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/hazirliklar-basladi-camiler-ne-zaman-aciliyor-camilerin-acilis-tarihi-belli-oldu-mu-hangi-onlemler-alindi-iste-detaylar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, camilerde toplu ibadet yapılamadı ve camiler kapatıldı. Binlerce Müslüman, ne zaman tekrar camilerde namaz kılacağını merak ediyor. Konuya ilişkin detaylar belli oldu.Camiler ne zaman açılıyor? Camilerin açılış tarihi belli oldu mu? Hangi önlemler alındı?