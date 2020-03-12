Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı izle

Hekimoğlu'nun merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Hastanenin yeni sahibi Vahap Bey'in isteği üzerine Tıbbi Tanı bölümünden birinin işten çıkarılması gerekiyor. Peki Hekimoğlu'nun kararı ne yönde olacak? İşte Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı...
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