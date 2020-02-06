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Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 06.02.2020, 13:19

Hekimoğlu'nun merakla beklenen 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Hekimoğlu, girdiği iddia sonucunda zor durumda kalıyor. Hekimoğlu kullandığı ağrı kesiciler üzerine İpek ile iddiaya girer. Hapları kullanmadığı müddetçe poliklinik görevini yapmayacaktır. İlk olarak gözüne o gün işe geç kalan Memoli'yi kestirir ve kendisi yerine onu poliklinik görevine gönderir. Ancak Memoli de bu görevden nefret etmektedir. Eline geçen bir krizi fırsata çevirerek Hekimoğlu'nu kendi kazdığı kuyuya düşürür. İşte Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı...

Hemolitik Anemi olan genç bir hasta getirilir. Başta hastalığın genetik olduğu sorgulansa da gerçek böyle değildir. Hekimoğlu'nun vakayı çözmesine ihtiyaç vardır. Ancak Ateş ağrı kesicilerini almadığı için oldukça zor bir durum yaşamaktadır. Hasta ile ilgilenebilecek halde değildir. Orhan'ın zorlaması sonucu işinin başına döner.

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