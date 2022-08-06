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    Yeniasır TV Yaşam Henüz 15 yaşındaydı... Genç kalbi yaşam mücadelesini kazanamadı

    Henüz 15 yaşındaydı... Genç kalbi yaşam mücadelesini kazanamadı

    Giriş Tarihi: 06.08.2022, 16:27

    Balıkesir'den gelen acı haber yüzlerce kişiyi derin yasa boğdu. Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü bilinen 15 yaşındaki lise öğrencisi Efe Berk Sakin, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Efe Berk, tüm sevenleriyle gözyaşları içinde toprağa veridli.

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    Balıkesir'de geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Efe Berk Sakin, ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları ile Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

    Geçtiğimiz gün Edremit'teki evlerinde rahatsızlanan ve Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine hızlı bir şekilde sevk edilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Efe Berk Sakin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lise ikinci sınıf öğrencisi Efe Berk'in bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin ve Dr. Öğr. Gör. Gonca Sakin'in oğlu Efe Berk Sakin için sevenleri ve ailesi Gümrük Huzurevi Camii'nde bir araya geldi. Kılınan öğlen namazı sonrasında Efe Berk için önce helallik alındı, daha sonra cenaze namazı kılındı. Omuzlar üzerinde taşınan lise öğrencisi Efe Berk Sakin daha sonra Yeni Edremit Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları ile defnedildi.

    Cenaze törenine, Balıkesir Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İlter Kuş, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, siyasi parti ilçe başkanları ve yönetimleri, Balıkesir Üniversitesi'nin öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve çalışanları, Efe Berk'in okul arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

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