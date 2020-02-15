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Hercai 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Hercai yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 15.02.2020, 00:33

Hercai 33. son bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai, reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. 32. bölümüyle büyük beğeni alan Hercai dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Diziseverler, "Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı" sorusuna yanıt arıyor. 21 Şubat Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Hercai 33. bölümünde "Biri bizi takip ediyor!" sözü damga vuruyor. İşte Hercai 33. bölüm fragmanı...

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