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    Yeniasır TV Yaşam Hız sevdası faciaya neden oldu! TIR'a çarpan otomobilde dehşet anları!

    Hız sevdası faciaya neden oldu! TIR'a çarpan otomobilde dehşet anları!

    Giriş Tarihi: 01.09.2022, 10:39

    Denizli-Aydın karayolunda saat 01.30 sularında meydana gelen kazada, aşırı hız yaptığı iddia edilen Furkan Y. hakimiyetindeki otomobil sürücünün hakimiyetinden çıktı. Önce refüje ardından aynı yönde seyir halinde gitmekte olan Ali Güden (55) idaresindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol boyunca savrulan otomobil, ancak bir direğe çarptığında durabildi. Çevreden kazaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, hurdaya dönen otomobil içerisinde yaralanan sürücü Furkan Y., yanında bulunan Özcan Y. (19) ve Tuna D.'yi (18) ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje daha sonra da TIR'a çarptı. Otomobil, TIR'a çarptıktan sonra bir restoranın girişindeki kaldırıma daha sonra da bir direğe çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 01.30 sıralarında Denizli-Aydın Karayolu üzerinde bulunan Hal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Furkan Y. hakimiyetindeki 09 AGP 612 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce orta refüje ardından da aynı yöne gitmekte olan Ali Güden (55) yönetimindeki 20 GC 937 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çıkarak bir restoranın giriş kapısına vurduktan sonra bir direğe çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilde yaralanan Furkan Y., Özcan Y. (19) ve Tuna D. (18), sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Öte yandan kaza, otomobilin çarptığı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

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