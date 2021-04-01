Hocaların hocası Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anılıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/hocalarin-hocasi-profdr-cemil-tascioglu-vefatinin-birinci-yilinda-aniliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ömrünü mesleğine adayan ve kendisi gibi birçok hekim yetiştiren "hocaların hocası" Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen, Taşcıoğlu, birçok doktor yetiştirmesi dolayısıyla "hocaların hocası" olarak da anılıyor.