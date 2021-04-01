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    Yeniasır TV Yaşam Hocaların hocası Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anılıyor

    Hocaların hocası Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anılıyor

    Giriş Tarihi: 01.04.2021, 11:27

    Ömrünü mesleğine adayan ve kendisi gibi birçok hekim yetiştiren "hocaların hocası" Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen, Taşcıoğlu, birçok doktor yetiştirmesi dolayısıyla "hocaların hocası" olarak da anılıyor.

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