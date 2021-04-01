Ömrünü mesleğine adayan ve kendisi gibi birçok hekim yetiştiren "hocaların hocası" Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen, Taşcıoğlu, birçok doktor yetiştirmesi dolayısıyla "hocaların hocası" olarak da anılıyor.
Hocaların hocası Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.