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    Yeniasır TV Yaşam Hollanda’dan Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'in ailesi konuştu: Büyük bir gurur

    Hollanda’dan Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'in ailesi konuştu: Büyük bir gurur

    Giriş Tarihi: 01.02.2022, 14:56

    Hollanda'da tedavi gördüğü hastanede yaşam fişinin çekilmesine karar verilen Dilara Şahin'in babası "Kızımızın Türkiye'ye götürülmesini istiyoruz. Vefat edecekse orada etmesini istiyoruz. Reisimiz ne derse ona razıyız" demişti. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yurda getirilen Dilara Şahin'in anne ve babası "Bugün kızımızın cenazesini alacaktık. Bir gurbetçi için ambulans uçak gönderen bir ülkemiz var. Başkanımız ve tüm yetkililerden Allah razı olsun. Bize sahip çıktılar. Bu çok büyük bir gurur" dediler.

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