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    Yeniasır TV Yaşam Horoz dövüştürenlere büyük ceza! Polisi görünce dolabın içine saklandılar

    Horoz dövüştürenlere büyük ceza! Polisi görünce dolabın içine saklandılar

    Giriş Tarihi: 09.04.2021, 18:01

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri tarafından horoz dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen baskında 20 kişiye 120 bin lira ceza kesilirken, polisi görünce dolabın içine saklanan iki şahıs ise polis tarafından yakalandı.

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