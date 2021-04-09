Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri tarafından horoz dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen baskında 20 kişiye 120 bin lira ceza kesilirken, polisi görünce dolabın içine saklanan iki şahıs ise polis tarafından yakalandı.
Horoz dövüştürenlere büyük ceza! Polisi görünce dolabın içine saklandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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