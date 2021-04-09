Horoz dövüştürenlere büyük ceza! Polisi görünce dolabın içine saklandılar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/horoz-dovusturenlere-buyuk-ceza-polisi-gorunce-dolabin-icine-saklandilar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri tarafından horoz dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen baskında 20 kişiye 120 bin lira ceza kesilirken, polisi görünce dolabın içine saklanan iki şahıs ise polis tarafından yakalandı.