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Hortuma yakalanan kadın kamerada! Bodrum’u savaş alanına çevirdi...

Giriş Tarihi: 12.12.2019, 09:25

Bodrum’da, denizden karaya vuran hortum, ortalığı savaş alanına çevirdi. Eşyaları havada uçuran hortuma yürürken yakalanan bir kadın, uçmaktan araçların arasında saklanarak kurtuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış ve fırtına uyarısının yapıldığı Bodrum'da aralıklarla yağış etkili oluyor. Bodrum'un Turgutreis ve Akyarlar mevkiinde ise hortum şoku yaşandı. Bugün akşamüstü saatlerinde Turgutreis açıklarından sahile vuran hortum, Amiral Kafe'yi savaş alanına çevirdi. Denizde bağlı bulunan birkaç metre uzunluğundan kayığı 10 metre yüksekliğe kadar çıkarıp karaya atan hortum, masa ve sandalyeleri havada uçuşturdu. Masa ve sandalyelerden bazıları ise denize uçtu. Yolda yürürken hortuma yakalanan bir kadın, kendisini sağa sola sürükleyen şiddetli fırtınadan park halindeki iki aracın arasına gizlenerek kurtuldu.
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