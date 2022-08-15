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    Yeniasır TV Yaşam Hurdaya dönen minibüs mezarları oldu: Feci şekilde can verdiler! -video

    Hurdaya dönen minibüs mezarları oldu: Feci şekilde can verdiler! -video

    Giriş Tarihi: 15.08.2022, 16:51

    Afyonkarahisar'dan acı haber geldi. Emirdağ-Bolvadin karayolunda meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünden çıkan minibüs 7 metrelik menfezden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, büyük bir uğraş sonucu hurdaya dönen minibüsü vinç yardımıyla kaldırabildi. Minibüsün kaldırılmasıyla ortaya çıkan, sürücü N.K. ve yanında bulunan T.K.'nin cansız bedenleri 10 metre süren tırmanıştan sonra cenaze aracına taşınabildi.

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    Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak 7 metrelik menfezden aşağı düşen minibüsteki 2 kişi feci şekilde can verdi. Kurtarma ekipleri hayatını kaybeden şahısların cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkarmak için uzun süre uğraş verdi.

    Kaza, Emirdağ-Bolvadin ilçe karayolu Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K. idaresindeki 16 YZ 771 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu 7 metre derinliğindeki menfezden aşağı düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler menfezden aşağı indiklerinden hurdaya dönen minibüsteki sürücü N.K. ile yanında bulunan T.K.'nın feci şekilde hayatlarını kaybettiklerini tespit etti.

    EKİPLER CENAZELERİ YAKLAŞIK 10 METRE TIRMANARAK TAŞIDI
    Kurtarma ekipleri ardından araç içerisinde sıkışan cenazeleri çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerine çağıran vinç yardımıyla minibüsü olay yerinden kaldırdıktan sonra cenazelere ulaşıldı. Jandarmanın incelemelerinin ardından AFAD ekipleri cenazeleri ceset torbasına koyarak yaklaşık 10 metre tırmandıktan sonra cenaze aracına koydu. Cenazeler ardından morga kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan incelemenin ise devam ettiği bildirildi.

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