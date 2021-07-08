  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Husumetli olduğu kişiyi öldüren 2 kişi tutuklandı

    Husumetli olduğu kişiyi öldüren 2 kişi tutuklandı

    Giriş Tarihi: 08.07.2021, 21:41

    Uşak'ta bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de ağır yaralayan şüpheliler saklandıkları adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Husumetli olduğu kişiyi öldüren 2 kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    'Uçan Kale' TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    'Uçan Kale' TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    Foça'da korkutan orman yangın
    Foça'da korkutan orman yangın
    Bozcaada'da orman yangını
    Bozcaada'da orman yangını
    Tunç Soyer'den skandal karar!
    Tunç Soyer'den skandal karar!
    Bodrum’da denizde yapılan köpük partisi görenleri şoke etti
    Bodrum’da denizde yapılan köpük partisi görenleri şoke etti
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar
    Bozcaada'da orman yangını
    Bozcaada'da orman yangını
    Bodrum’da denizde yapılan köpük partisi görenleri şoke etti
    Bodrum’da denizde yapılan köpük partisi görenleri şoke etti
    Uşak'ta zincirleme kaza! Can pazarı yaşandı
    Uşak'ta zincirleme kaza! Can pazarı yaşandı
    Kütahya'da pitbull dehşeti! O anlar kamerada
    Kütahya'da pitbull dehşeti! O anlar kamerada
    Otomobiliyle bahçe duvarına çarptı, yaya olarak kaçtı
    Otomobiliyle bahçe duvarına çarptı, yaya olarak kaçtı
    Kemal Sunal filmi gerçek oldu, ekmeğin içinden ip çıktı
    Kemal Sunal filmi gerçek oldu, ekmeğin içinden ip çıktı