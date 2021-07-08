Uşak'ta bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de ağır yaralayan şüpheliler saklandıkları adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Husumetli olduğu kişiyi öldüren 2 kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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