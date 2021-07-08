Husumetli olduğu kişiyi öldüren 2 kişi tutuklandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/husumetli-oldugu-kisiyi-olduren-2-kisi-tutuklandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Uşak'ta bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de ağır yaralayan şüpheliler saklandıkları adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.