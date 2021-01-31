İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları! Oryantal Didem çıkınca...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/ibo-showda-bulent-serttasin-zor-anlari-oryantal-didem-cikinca" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İbo show'un dün akşamki konukları arasında yer alan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in çıkıp dans ettiği sırada o yöne bakmayıp gözlerini başka tarafa çevirmeye çalışması sosyal medyayı salladı. İşte İbo Show'da yaşanan o anlar...