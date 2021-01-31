İbo show'un dün akşamki konukları arasında yer alan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in çıkıp dans ettiği sırada o yöne bakmayıp gözlerini başka tarafa çevirmeye çalışması sosyal medyayı salladı. İşte İbo Show'da yaşanan o anlar…
İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları! Oryantal Didem çıkınca... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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