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    Yeniasır TV Yaşam İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları! Oryantal Didem çıkınca...

    İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları! Oryantal Didem çıkınca...

    Giriş Tarihi: 31.01.2021, 11:50

    İbo show'un dün akşamki konukları arasında yer alan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in çıkıp dans ettiği sırada o yöne bakmayıp gözlerini başka tarafa çevirmeye çalışması sosyal medyayı salladı. İşte İbo Show'da yaşanan o anlar...

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