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    Yeniasır TV Yaşam İddiaların odağındaki Uğur canlı yayında I Müge Anlı ile Tatlı Sert özel video

    İddiaların odağındaki Uğur canlı yayında I Müge Anlı ile Tatlı Sert özel video

    Giriş Tarihi: 24.06.2021, 13:37

    Konya'da 3 yıl önce işlenen Büyükşen çiftinin cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te çiftin çocukları karşı karşıya geldi. Müge Anlı, Uğur Bey'in Osman abimde kendimi gördüm, o yüzden geldim dediğini aktardı. Uğur Bey, kendisinin de çabaladığını ama herkesin kendisini katil olarak gördüğünü, şehir dışına bile çıkmadığını, herkese isyan edip herkese söylemde bulunduğunu ama herkesin kendi yüzüne güldüğünü iddia etti. Müge Anlı, kimsenin tarafını tutmadığını ama bir sürü dosya okuduğunu, swap testi sonucunda barut izi çıkan kişilerin tutuklandığını bunun maddi bir delil olduğunu anlattı. Müge Anlı, her tarafında swap izi çıkan Uğur Bey'in hala dışarıda olmasını anlayamadığını, birilerinin de çıkıp artık kamuoyundan açıklama yapmasını istedi.

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