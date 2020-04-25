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    İftar ve sahurda neler yenilmeli?

    Giriş Tarihi: 25.04.2020, 13:50

    11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi ilk iftar ve sahurlar yapıldı. Bu sene Ramazan koronavirüse denk geldi. Bu yüzden yediğimiz yiyecekler daha da önem kazandı. 'İftarda ne yemeli, nelere dikkat edilmeli?' 'Sağlıklı beslenme için ne yemeli?' sorusunun cevabını Beslenme Uzmanı Bahtınur Yılmaz verdi. İşte cevaplar...

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