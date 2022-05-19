  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İhbara gittiği yaralı kişi kocası çıktı! Bir sağlıkçının en zor anı...

    İhbara gittiği yaralı kişi kocası çıktı! Bir sağlıkçının en zor anı...

    Giriş Tarihi: 19.05.2022, 14:13

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen acı olayda, bir kavgadaki yaralı ihbarına ambulans ile müdahale etmek için olay yerine giden kadın sağlıkçı yaralıyı görünce hayatının şokunu yaşadı. Yerde kanlar içinde yatanın eşi olduğunu gören sağlıkçı sinir krizi geçirdi. Çok fazla kan kaybeden 40 yaşındaki güvenlik görevlisi Gökhan Saygır hastanede hayatını kaybetti.

    Aydın’da yılanların dansı böyle görüntülendi! Son derece zehirliler
    Aydın'da yılanların dansı böyle görüntülendi! Son derece zehirliler
    Kaldırımda yürürken birden kanlar içinde kaldı! İnşaattan başına düştü
    Kaldırımda yürürken birden kanlar içinde kaldı! İnşaattan başına düştü
    İzmir’de doktora 5 kişi birden böyle saldırdı! Dehşeti yaşattılar
    İzmir'de doktora 5 kişi birden böyle saldırdı! Dehşeti yaşattılar
    Şiddetli rüzgar elektrik trafosunu patlattı! Foça’da panik yarattı
    Şiddetli rüzgar elektrik trafosunu patlattı! Foça'da panik yarattı
    İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı
    İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı
    Görüntüleri ortaya çıktı! Bir aile böyle yok oldu
    Görüntüleri ortaya çıktı! Bir aile böyle yok oldu
    Muğla’da hayvancılık tesisinde korkutan yangın! Tonlarca yem ve saman kül oldu
    Muğla'da hayvancılık tesisinde korkutan yangın! Tonlarca yem ve saman kül oldu
    Dünyadan 160 düğün planlayıcısı Bodrum’da
    Dünyadan 160 düğün planlayıcısı Bodrum’da
    Afyon’un İhsaniye ilçesini sağanak vurdu!
    Afyon'un İhsaniye ilçesini sağanak vurdu!
    Geriye bu görüntü kaldı! 16 yaşında çocuğa çarptı kaçtı
    Geriye bu görüntü kaldı! 16 yaşında çocuğa çarptı kaçtı
    Buca’da inşaat çöktü! 3 işçi yaralandı
    Buca'da inşaat çöktü! 3 işçi yaralandı
    Bugün karar çıkması bekleniyor! Pınar Gültekin davasında 12’nci duruşma!
    Bugün karar çıkması bekleniyor! Pınar Gültekin davasında 12'nci duruşma!
    İzmir’de ’tombala’ baskını! 47 kişiye 85 bin lira ceza
    İzmir'de 'tombala' baskını! 47 kişiye 85 bin lira ceza
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Denizli'de akşam saatlerinde eğlenmek için gazinoya giden güvenlik görevlisi, çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden kadın sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi.

    Olay, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde eğlence mekanına giden Gökhan Saygır (40) ile Levent U. (38) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bıraktığı olayda Saygır defalarca bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ambulanstaki sağlık görevlisi, kanlar içinde yerde yatan yaralının eşi olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından Saygır apar topar Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Olay Yeri İnceme ekiplerinin yaptığı çalışmalar ardından Levent U. yakalandıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Hastaneye kaldırılan ve çok fazla kan kaybeden güvenlik görevlisi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saygır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Saygır'dan ise geriye, "En derin arzular genellikle en ölümcül nefretlere sebep olur" paylaşımı kaldı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Aydın’da yılanların dansı böyle görüntülendi! Son derece zehirliler
    Aydın'da yılanların dansı böyle görüntülendi! Son derece zehirliler
    Kaldırımda yürürken birden kanlar içinde kaldı! İnşaattan başına düştü
    Kaldırımda yürürken birden kanlar içinde kaldı! İnşaattan başına düştü
    İzmir’de doktora 5 kişi birden böyle saldırdı! Dehşeti yaşattılar
    İzmir'de doktora 5 kişi birden böyle saldırdı! Dehşeti yaşattılar
    19 Mayıs’ın 103. yıl dönümü! İlk tören Anıtkabir’de
    19 Mayıs'ın 103. yıl dönümü! İlk tören Anıtkabir'de
    Şiddetli rüzgar elektrik trafosunu patlattı! Foça’da panik yarattı
    Şiddetli rüzgar elektrik trafosunu patlattı! Foça'da panik yarattı
    İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı
    İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı