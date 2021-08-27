Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan yangını baldızının düğününün bitişinde haber alan Nazilli İtfaiye Amirliği’nde görevli İtfaiye Çavuşu Akansel Serkan Kuru, çalışma arkadaşlarının yardımına koştu. Üzerindeki takım elbiseyle çatıya tırmanıp yangına müdahale ederek alevlerin yan binaya sıçramasını önleyen Kuru’nun görev aşkı takdir topladı.
İhbarı düğünde aldı, takım elbiseyle yangına koştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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