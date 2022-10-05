  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İhmalkarlığın böylesi! Resmen kazaya davetiye çıkardı! -video

    İhmalkarlığın böylesi! Resmen kazaya davetiye çıkardı! -video

    Giriş Tarihi: 05.10.2022, 15:53

    Aydın'a bağlı Köşk ilçesinden kameralara yansıyan görüntüler yok artık dedirtti. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan önüne aldığı küçük çocukla birklikte kasksız motosiklet kullanan kadın, yaptığı tehlikeli yolculukla görenleri dehşete düşürdü.

    Denizli’de korkunç yangın! Ahşap dolu depo saniyeler içinde küle döndü! -video
    Denizli'de korkunç yangın! Ahşap dolu depo saniyeler içinde küle döndü! -video
    Çanakkale’de bir ilk! Topraksız tarımla 30 günde marul üretiyor! -video
    Çanakkale'de bir ilk! Topraksız tarımla 30 günde marul üretiyor! -video
    Sağlıkçılara saldırmanın cezası ağır oldu! Alkollü şahsı meydan dayağı pakladı!
    Sağlıkçılara saldırmanın cezası ağır oldu! Alkollü şahsı meydan dayağı pakladı!
    İzmir’de kuyumcuyu soyan hırsızların görüntüleri ortaya çıktı!
    İzmir’de kuyumcuyu soyan hırsızların görüntüleri ortaya çıktı! 4.10.2022 16:21:00
    İzmir’deki operasyonda binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi
    İzmir’deki operasyonda binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi
    Çeşme’deki dehşette müebbet istemi! Ölüm anı kamerada
    Çeşme'deki dehşette müebbet istemi! Ölüm anı kamerada
    11 gün sonra serada ölü bulunmuştu! Yazdığı mektup şüpheli cinayetin gizemini artırdı! -video
    11 gün sonra serada ölü bulunmuştu! Yazdığı mektup şüpheli cinayetin gizemini artırdı! -video
    Eber Gölü’nde korkutan yangın! Bataklık tehlikesi yangını söndürmeye engel! -video
    Eber Gölü'nde korkutan yangın! Bataklık tehlikesi yangını söndürmeye engel! -video
    Arabalara vurup kaçan sürücüyü kağıt toplayıcısının dikkati ele verdi!
    Arabalara vurup kaçan sürücüyü kağıt toplayıcısının dikkati ele verdi!
    Spil Dağı’nda tehlikeli anlar! Orman yangını son anda önlendi!
    Spil Dağı'nda tehlikeli anlar! Orman yangını son anda önlendi!
    Muğla’da 4,8 büyüklüğünde deprem
    Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem
    Balıkesir’de şaibeli araç yangınları panik yarattı! -video
    Balıkesir'de şaibeli araç yangınları panik yarattı! -video
    Deniz Uğur Reha Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı
    Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Aydın'ın Köşk ilçesinde karayolunda kadın sürücünün motosikletin önüne aldığı çocukla birlikte kask takmadan yaptığı tehlikeli yolculuk, amatör kamera görüntülerine yansıdı.
    Köşk ilçesinde bir kadının, karayolunda motosikletin önüne oturttuğu çocukla birlikte tehlikeli yolculuğu görenlere pes dedirtti. Aydın Denizli Karayolu Köşk ilçesi üzerinde yaşanan ilginç olay cep telefonu kameralarına yansıdı. Motosikleti ile kask takmadan seyir halinde olan sürücü, çocuğu da motosikletin önüne güvenliksiz bir şekilde bindirdi. Kırmızı ışıkta durduğu esnada bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, kasksız ve tedbirsiz bir şekilde kadının yolculuk ettiği görülürken, çocuğun ise herhangi bir yere tutunamadığı görüldü. Tehlikeye davetiye çıkaran sürücüyü ve kucağındaki bebeği, yoldaki diğer araçlarda bulunanlar şaşkınlık içerisinde takip etti. Yeşil ışığın yanması ile birlikte hareket eden motosikletli, daha sonra gözden kayboldu.

    EN YENİ VİDEOLAR

    aşkan Erdoğan’dan Ankara’da önemli mesajlar
    aşkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli mesajlar
    Denizli’de korkunç yangın! Ahşap dolu depo saniyeler içinde küle döndü! -video
    Denizli'de korkunç yangın! Ahşap dolu depo saniyeler içinde küle döndü! -video
    Bir Küçük Gün Işığı 6.bölüm fragmanı
    Bir Küçük Gün Işığı 6.bölüm fragmanı
    Çanakkale’de bir ilk! Topraksız tarımla 30 günde marul üretiyor! -video
    Çanakkale'de bir ilk! Topraksız tarımla 30 günde marul üretiyor! -video
    Başkan Erdoğan: Başörtüsü konusunda çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım
    Başkan Erdoğan: Başörtüsü konusunda çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım
    Ben Bu Cihana Sığmazam 4.bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 4.bölüm fragmanı