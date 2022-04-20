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    Yeniasır TV Yaşam İkinci el eşya satanları hedef alıyorlardı! Sahte parayla alışveriş

    İkinci el eşya satanları hedef alıyorlardı! Sahte parayla alışveriş

    Giriş Tarihi: 20.04.2022, 13:12

    İzmir'de bir alışveriş merkezinde sahte parayla alışveriş yapmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Zanlıların otomobil, iş yeri ve ikametleri ile üstlerinde yapılan aramalarda 1 adet 50 avroluk, 1 adet 50 dolarlık sahte döviz ile toplam 19 bin 800 liraya karşılık olarak hazırlanmış sahte banknotlar ele geçirildi.

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    İzmir'in Buca ilçesinde ikinci el ürün alışverişinin yapıldığı bir uygulama üzerinden iletişim kurduğu mağdurlardan, sahte parayla alışveriş yapan şüpheliler, yine bir giyim mağazasından sahte parayla alışveriş yaparken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan günü ikinci el ürün alışverişinin yapıldığı bir uygulama üzerinden iletişim kurduğu kişilerden sahte parayla cep telefonu satın alındığı ihbarı üzerine, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.Ç., S.B. ve M.D., yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından bir giyim mağazasında yine sahte para vererek alışveriş yaptıkları esnada suç üstü yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde, iki ayrı araçta, bir iş yeri ve ev adresinde yapılan aramalarda, 19 bin 800 lira sahte para, 50 sahte Euro, 50 sahte Dolar, bir ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.



    TUTUKLANDILAR
    Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan şüpheliler H.Ç., S.B. ve M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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