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    İkiz beklerken beşiz doğurdu!

    Giriş Tarihi: 04.08.2020, 11:27

    Aydın'da Zeynel ve Asiye Ertop'un, Montbeliarde ırkı olduğu öğrenilen 'Çilem' isimli ineği, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde doğum yapmaya başladı. Doğum yapan ineği gören Ertop ailesi, Nazilli Ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Merkezi'nden Veteriner Hekim Ali Özdeş'i aradı. Ertop ailesinin hayvanlarının bulunduğu yere gelen Veteriner Hekim Ali Özdeş, Çilem isimli ineğin üçü dişi olmak üzere buzağıların beşiz olduğunu görünce şok geçirdi.

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